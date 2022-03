Polícia bude o vyzvedačstve v súvislosti s Ruskom informovať v utorok

Bratislava 14. marca (TASR) - O trestnej činnosti v prípade vyzvedačstva a korupcie v súvislosti s Ruskou federáciou bude polícia informovať na utorkovej (15. 3.) tlačovej konferencii. Pre TASR to uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Bližšie informácie majú poskytnúť dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran a šéf Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Daniel Lipšic.



Ministerstvo obrany (MO) SR potvrdilo, že Vojenské spravodajstvo (VS) poskytlo kľúčové spravodajské informácie vrátane dôkazového materiálu orgánom činným v trestnom konaní v uvedenom prípade. Pre TASR to povedala hovorkyňa ministerstva Martina Kovaľ Kakaščíková. Rezort deklaroval, že VS bude aj naďalej plniť úlohy smerujúce k obrane a bezpečnosti SR a jej občanov.



Na základe vyhodnotenia slovenských spravodajských služieb Slovensko v pondelok rozhodlo o vyhostení troch pracovníkov ruského veľvyslanectva v SR.



Denník N v pondelok informoval, že slovenské bezpečnostné zložky mali zadržať tri osoby pre podozrenie z vyzvedačstva. Mal medzi nimi byť aj plukovník zo slovenského ministerstva obrany, príslušník Slovenskej informačnej služby či osoba spojená s webom Hlavné správy.