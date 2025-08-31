Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia bude počas prvých školských dní dohliadať na bezpečnosť detí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Polícia odporúča, aby deti aj rodičia dodržiavali základné pravidlá bezpečnosti pri ceste do a zo školy.

Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Polícia bude počas prvých školských dní dohliadať na bezpečnosť detí v okolí škôl aj na priechodoch pre chodcov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová. Žiada vodičov, aby boli trpezliví, ohľaduplní a počítali so zvýšeným pohybom detí pri školách.

Policajti budú pomáhať najmä tam, kde je zvýšený pohyb žiakov a hustejšia premávka. Budeme usmerňovať vodičov, dohliadať na dodržiavanie rýchlosti a pomáhať deťom pri prechádzaní cez cestu. Našou úlohou je zabezpečiť, aby prvé dni školského roka boli pre všetky deti bezpečné a pokojné,“ uviedla hovorkyňa.

Polícia odporúča, aby deti aj rodičia dodržiavali základné pravidlá bezpečnosti pri ceste do a zo školy. „Deti by mali vždy využívať chodník a priechod pre chodcov. Cez cestu majú prechádzať až po zastavení áut a na zelený signál. Odporúčame, aby mali deti reflexné prvky nielen ráno a večer, ale aj počas dňa,“ dodala Vilhanová.
