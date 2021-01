Polícia by sa v tomto roku mala posilniť v oblasti envirokriminality

Bratislava 28. januára (TASR) - V tomto roku by sa mala polícia posilniť v oblasti envirokriminality. Na jej riešenie sa predpokladá vytvorenie samostatného útvaru. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



V rámci polície by mala byť tento rok realizovaná "významná organizačná zmena", ktorá počíta s posilnením v oblasti envirokriminality. Slivka pripomenul, že na ôsmich krajských riaditeľstvách polície sa zriadili samostatné pracoviská pre oblasť environmentálnej kriminality. Slivka konštatuje, že sa "plne osvedčili". "Aj keď sa úplne nepodarilo obsadiť všetky pracovné pozície a situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 značne skomplikovala činnosť polície v tejto oblasti, možno vidieť výrazný kvalitatívny a aj kvantitatívny posun vo výsledkoch," uviedol.



Regionálne pracoviská sústredili svoju činnosť na závažnejšie formy environmentálnej trestnej činnosti. "Veľmi rýchlo sa ukázali výsledky," podotkol Slivka. Doplnil, že v roku 2019 bol rozsah odhalenej environmentálnej trestnej činnosti približne 11 miliónov eur. Minulého roku bola dolná hranica priebežného odhadu okolo 35 miliónov eur.



"Tieto hodnoty pochádzajú najmä z trestnej činnosti týkajúcej sa odpadov a protiprávnej činnosti týkajúcej sa znečisťovania životného prostredia a nelegálnych ťažieb dreva a výrubov stromov," hovorí.



Policajný zbor spolupracuje aj so Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Má s ňou uzatvorené memorandum o spolupráci. Ide najmä o výmenu informácií, vzdelávanie inšpektorov a policajtov či poskytovanie vzájomnej súčinnosti pri dokumentovaní protiprávnej činnosti.