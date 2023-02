Polícia by tento rok mala začať využívať 14 výsluchových miestností

Bratislava 12. februára (TASR) - Tento rok by mala polícia začať využívať 14 špeciálnych výsluchových miestností pre detské a ďalšie zraniteľné obete trestných činov. Vzniknú v rámci európskeho projektu, termín otvorenia sa posúval. Ďalších osem miestností plánuje vybudovať prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Pripravuje tiež dve špeciálne výsluchové miestnosti pre obete obchodovania s ľuďmi. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Priestor špeciálnej výsluchovej miestnosti je prispôsobený tak, aby eliminoval u obete nepríjemné zážitky spôsobené štandardným prostredím policajných útvarov a tiež zabraňoval priamemu kontaktu obete s páchateľom pri realizácii úkonov trestného konania," vysvetlila hovorkyňa. Policajt je s obeťou počas výsluchu v miestnosti sám, prípadne spolu s prizvaným psychológom a znalcom. Všetky ostatné osoby, ktoré majú právo byť prítomné, napríklad obvinený, obhajca či sociálny kurátor, sledujú priebeh úkonu z vedľajšej oddelenej miestnosti prostredníctvom technického zariadenia.



Prvá špeciálna výsluchová miestnosť z plánovaných 15 v rámci európskeho projektu začala fungovať v roku 2019 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Slúži na vzdelávanie policajtov a na potreby policajnej praxe. "Aktuálne prebieha sprístupnenie ďalších 14 miestností, ich otvorenie sa predpokladá v priebehu roka 2023, začiatkom roka 2023 by mala prebehnúť inštalácia technického vybavenia (kamier) a následne by mali byť odovzdané do užívania," priblížila Bárdyová. Ako skonštatovala, projekt sa dvakrát predlžoval pre problémy s verejným obstarávaním a dlhodobou kontrolnou činnosťou niektorých postupov vo verejnom obstarávaní.



Ďalších osem špeciálnych výsluchových miestností má vzniknúť z Nórskeho finančného mechanizmu. "V súčasnosti príslušné sekcie Ministerstva vnútra SR pripravujú a realizujú procesy verejných obstarávaní súvisiacich s rekonštrukčnými prácami, zariadením a technickým vybavením," načrtla hovorkyňa.



Dve výsluchové miestnosti pre obete obchodovania s ľuďmi majú vzniknúť v Bratislave a Humennom. Financované budú z eurofondov.



Polícia deklaruje, že kladie dôraz aj na vzdelávanie policajtov na prácu so zraniteľnými obeťami. Školenia sa zameriavajú napríklad na detské obete či obete domáceho násilia. Na základnú odbornú prípravu nadväzuje špecializovaná odborná príprava, ktorú v rámci projektu špeciálnych výsluchových miestností už absolvovalo 415 policajtov. Realizujú sa i ďalšie kurzy. Cieľom je okrem iného predísť v praxi situáciám, v rámci ktorých by bola obeť vystavená riziku druhotnej viktimizácii, napríklad kladením nevhodných otázok.