Polícia cez sviatky posilní hliadky v teréne, má viaceré odporúčania

Bratislava 27. októbra (TASR) - S blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých posilní polícia svoje hliadky. Viac policajtov dopravnej, poriadkovej i železničnej polície bude v teréne už od piatka (28. 10.). Dohliadať budú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ale aj na verejný poriadok, najmä v okolí cintorínov. Pripomína tiež dopravno-bezpečnostné akcie. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



"Pripomíname, že zlodejom nie je sväté ani toto pietne obdobie. I keď bude v blízkosti cintorínov zvýšený počet policajtov, netreba dať zlodejom príležitosť privlastniť si, čo im nepatrí," podotýka Bárdyová.



Autá preto polícia odporúča dôkladne zamykať a nenechávať v nich doklady ani žiadne cenné veci. Kabelky a tašky zároveň neodporúča odkladať na hroby a nechávať ich bez dozoru.



Chodcom pripomína, aby nezabúdali na svetlejšie oblečenie a reflexné prvky na zvýšenie bezpečnosti. Aj reflexnou páskou dokáže chodec zvýšiť svoju viditeľnosť až na vzdialenosť 200 metrov. Cyklistom radí používať zároveň ochrannú prilbu.



Vodičom odporúča, aby pri ceste do severnejších oblastí, kde je riziko sneženia väčšie, skontrolovali stav pneumatík. Zimné pneumatiky sú nutnosťou. V aute by mal byť šofér pripútaný, vyžadovať by to mal aj od spolucestujúcich, keďže je za nich zodpovedný. Pri zníženej viditeľnosti treba používať diaľkové či hmlové svetlá, netreba však oslepovať autá idúce oproti. Vodiči by mali taktiež dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, na mokrej a šmykľavej vozovke je brzdná dráha dlhšia. Pri dlhšej jazde sú odporúčané aj prestávky na oddych na čerstvom vzduchu.



Polícia zároveň pripomína, že do pondelka (31. 10.) trvá akcia Radar, ktorá je zameraná najmä na kontrolu dodržiavania rýchlosti a zákazu jazdy pod vplyvom alkoholu. Od 2. novembra do konca mesiaca je naplánovaná dopravno-bezpečnostná akcia Sito. Policajti sa počas nej zamerajú predovšetkým na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu. Všímať si budú však aj rýchlu jazdu či používania mobilu počas jazdy.