< sekcia Slovensko
Polícia: Chatku treba na zimu zabezpečiť a nenechávať v nej cenné veci
Policajti radia chaty počas zimného obdobia pravidelne kontrolovať.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Záhradnú chatku je potrebné pred zimnou sezónou správne zabezpečiť. Dôležité je riadne uzamknúť dvere, okná i okenice. Odporúča sa nenechávať v chatách cenné veci. Elektroniku, drahé náradie a ďalšie hodnotné predmety je lepšie odniesť. Polícia to uviedla na sociálnej sieti v rámci odporúčaní pre majiteľov chát.
Policajti radia chaty počas zimného obdobia pravidelne kontrolovať. „Ak nemáte možnosť pravidelných návštev, požiadajte o kontrolu niekoho, komu dôverujete,“ podotkli. Majitelia by tiež mali zvážiť inštaláciu kamerového systému či poistenie proti krádeži a vandalizmu.
V prípade zistenia o vlámaní do chaty polícia odporúča nevstupovať do objektu a ihneď volať políciu na čísle 158. „Nemanipulujte s predmetmi a nepokúšajte sa sami preverovať vnútorné priestory. Mohli by ste ohroziť svoju bezpečnosť alebo znehodnotiť dôležité stopy,“ dodali policajti.
Policajti radia chaty počas zimného obdobia pravidelne kontrolovať. „Ak nemáte možnosť pravidelných návštev, požiadajte o kontrolu niekoho, komu dôverujete,“ podotkli. Majitelia by tiež mali zvážiť inštaláciu kamerového systému či poistenie proti krádeži a vandalizmu.
V prípade zistenia o vlámaní do chaty polícia odporúča nevstupovať do objektu a ihneď volať políciu na čísle 158. „Nemanipulujte s predmetmi a nepokúšajte sa sami preverovať vnútorné priestory. Mohli by ste ohroziť svoju bezpečnosť alebo znehodnotiť dôležité stopy,“ dodali policajti.