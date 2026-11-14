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Polícia: Chatku treba na zimu zabezpečiť a nenechávať v nej cenné veci

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Policajti radia chaty počas zimného obdobia pravidelne kontrolovať.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Záhradnú chatku je potrebné pred zimnou sezónou správne zabezpečiť. Dôležité je riadne uzamknúť dvere, okná i okenice. Odporúča sa nenechávať v chatách cenné veci. Elektroniku, drahé náradie a ďalšie hodnotné predmety je lepšie odniesť. Polícia to uviedla na sociálnej sieti v rámci odporúčaní pre majiteľov chát.

Policajti radia chaty počas zimného obdobia pravidelne kontrolovať. „Ak nemáte možnosť pravidelných návštev, požiadajte o kontrolu niekoho, komu dôverujete,“ podotkli. Majitelia by tiež mali zvážiť inštaláciu kamerového systému či poistenie proti krádeži a vandalizmu.

V prípade zistenia o vlámaní do chaty polícia odporúča nevstupovať do objektu a ihneď volať políciu na čísle 158. „Nemanipulujte s predmetmi a nepokúšajte sa sami preverovať vnútorné priestory. Mohli by ste ohroziť svoju bezpečnosť alebo znehodnotiť dôležité stopy,“ dodali policajti.
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