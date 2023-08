Polícia chce zvýšiť počet preventistov, poukazuje na agresiu mládeže

Bratislava 6. augusta (TASR) - Polícia chce zvýšiť počet preventistov. Súčasných 56 pozícií by sa malo rozšíriť o ďalších 200 tabuľkových miest. Zabezpečiť majú intenzívnejšiu a pravidelnejšiu spoluprácu s predškolskými a školskými zariadeniami. Ráta s tým nový model policajnej prevencie, ktorý sa v súčasnosti finalizuje. Pre TASR to uviedol riaditeľ odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PPZ) Petar Lazarov.



"Jedným z dôvodov intenzívnejšej spolupráce preventistu v zastúpení Policajného zboru, a to najmä so strednými školami, je aj rozšírené násilie a agresia medzi deťmi a mládežou, ako aj zvyšujúce sa riziko útokov na mäkké ciele - školy," načrtol Lazarov. Poukazuje na násilné fyzické útoky či útoky zbraňou mladistvým alebo osobou podobného veku z posledných rokov.



Pripomína napríklad útok 22-ročného bývalého žiaka školského zariadenia vo Vrútkach z júna 2020, pri ktorom zomreli dve osoby, ale aj prípad šikany v Miloslavove z januára 2022 či októbrový útok na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom 19-ročný útočník, študent maturitného ročníka zastrelil dve osoby, čo bolo klasifikované ako teroristický útok.



Polícia argumentuje aj počtom škôl. Celkovo 2781 predškolských zariadení navštevuje 180.641 detí a na 2667 základných a stredoškolských zariadeniach študuje 506.738 žiakov základných škôl a 214.970 študentov stredných škôl. Pomôcť v činnosti odborov komunikácie a prevencie by mohlo podľa polície aj prehodnotenie možnosti rozšírenia kompetencií.



"Zvýšený počet preventistov a intenzívnejšia spolupráca s príslušníkmi PZ zaradenými najmä na výkonných útvaroch Policajného zboru napomôže ešte intenzívnejšej spolupráci polície a škôl v oblasti ochrany mäkkých cieľov v rámci programu, ktorý predstavíme v blízkej budúcnosti," dodal Lazarov.



V rámci Policajného zboru je na úseku prevencie aktuálne zaradených 56 policajných preventistov. Z toho priamo na výkonných útvaroch pôsobí 43 preventistov, na krajských riaditeľstvách PZ je zaradených desať koordinátorov prevencie a dvaja metodici na úseku prevencie zaradení na prezídiu.



Preventisti v teréne osobne pracujú s rôznymi vekovými a sociálnymi skupinami buď individuálnou formou, napríklad v rámci projektu individuálne navštevujú seniorov, aby ich upozorňovali na nekalé praktiky podvodníkov. Vzdelávajú tiež skupinovou či hromadnou formou, keď navštevujú napríklad nízkoprahové centrá pre obete domáceho násilia alebo školy.