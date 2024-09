Polícia ČR a SR spolupracuje na prípade nahlásenia výbušnín na školách

Praha 3. septembra (TASR) - Českí a slovenskí policajti spolupracujú na prípade nahlásenia výbušnín na stovkách základných škôl v oboch krajinách. Česká polícia eviduje podobné hlásenie týkajúce sa všetkých škôl aj na stredu. Uviedla to v utorok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Stovky škôl v Česku dostali v utorok e-mail, v ktorom pisateľ inštitúciám oznamuje, že sú zamínované. Polícia z toho dôvodu prijala príslušné opatrenia, a to tak, aby do bežného chodu škôl zasiahla čo najmenej. Prípadom sa v ČR zaoberá aj Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite.



"Na prípade stále pracujeme a sme v spojení so slovenskými kolegami, ktorí riešia takmer identickú vyhrážku. Súčasne máme čiastkové informácie o tom, že na sociálnych sieťach koluje podobné vyhlásenie, orientované tentoraz na všetky typy škôl (nielen na základné školy) a na dátum 4. septembra 2024," uviedla neskôr na sieti X. Dodala, že po zistení ďalších okolností bude verejnosť informovať. Z dosiaľ zistených skutočností však nepovažuje pokračujúcu vyhrážku za relevantnú.



Na Slovensku minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v utorok oznámil, že ráno bola na takmer 270 školách bola nahlásená bomba. Slovenská polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci teroristického útoku.