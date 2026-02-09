Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: KOLOBEŽKÁR NA DIAĽNICI: Je to zakázané, pripomína polícia

Ilustračná snímka.

Tak isto mu bola uložená bloková pokuta, uviedla polícia.

Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Diaľnicu môžu využívať len vodiči motorových vozidiel. Chodci, cyklisti ani kolobežkári po nej ísť nesmú. V súvislosti s víkendovým prípadom jazdy kolobežkára po diaľnici D1 v Bratislave na to upozornila na sociálnej sieti polícia.

„Chodec, kolobežkár ani cyklista na diaľnicu nepatrí a preto bol hliadkou dopravnej polície zabezpečený jeho odvoz na bezpečné miesto. Tak isto mu bola uložená bloková pokuta,“ uviedla polícia.

