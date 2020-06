Do Chorvátska môžu Slováci cestovať so zvieraťom, musí mať potvrdenia

Bratislava 29. júna (TASR) - Slováci môžu do Chorvátska cestovať s platným slovenským cestovným pasom alebo občianskym preukazom na dobu 90 dní bez víz. Vziať si so sebou môžu aj domáce zviera, nutné je však, aby malo cestovný pas, v ktorom sú zaznamenané potrebné vakcinácie. Na sociálnej sieti to pripomenula Polícia SR.



Policajti prízvukujú, že v prípade iných zvierat ako pes, mačka či fretka je nutné mať potvrdenie od veterinára o jeho zdravotnom stave. Rovnako aj deti musia mať svoj vlastný cestovný doklad, pripomínajú.



V súvislosti s výskytom nového koronavírusu je pred odchodom potrebné overiť si aktuálnu situáciu v Chorvátsku, rovnako podmienky vstupu do krajiny, ako aj situáciu v krajinách, cez ktoré budú ľudia prechádzať.



Nahlásiť v Chorvátsku treba aj nosenie chladných zbraní, ako kaser, lovecký nôž, bejzbalová palica, obušok. "Prítomnosť takejto zbrane ohláste ihneď a proaktívne policajtovi na hraničnom priechode. V opačnom prípade vám pri jej nájdení na hranici alebo kdekoľvek v krajine hrozí zadržanie, priestupkový súd a odňatie zbrane do vyriešenia priestupku," dodáva polícia s tým, že inak hrozí pokuta od 5000 do 40.000 chorvátskych kún alebo väzenie až na 60 dní.