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Polícia dohliada na bezpečný a pokojný priebeh referenda
Dôvodom neskoršieho otvorenia hlasovacej miestnosti v obci Blhovce bolo náhle zhoršenie zdravotného stavu jedného z členov volebnej komisie. Podľa slov polície nešlo o bezpečnostný incident.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Policajný zbor počas sobotného referenda zabezpečuje ochranu verejného poriadku, bezpečnosti občanov a plynulý priebeh hlasovania na celom území SR. Ešte pred otvorením hlasovacích miestností policajti vykonali ich preventívne kontroly. Nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by ohrozovali bezpečný priebeh hlasovania. Jedinou výnimkou z bezproblémového priebehu bolo otvorenie hlasovacej miestnosti v obci Blhovce (okres Rimavská Sobota), ktoré sa uskutočnilo o 30 minút neskôr. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Dôvodom neskoršieho otvorenia hlasovacej miestnosti v obci Blhovce bolo náhle zhoršenie zdravotného stavu jedného z členov volebnej komisie. Podľa slov polície nešlo o bezpečnostný incident.
Policajný zbor priebežne monitoruje situáciu vo všetkých regiónoch a je pripravený okamžite reagovať na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli narušiť verejný poriadok alebo bezpečný priebeh referenda. „Máme nasadené dostatočné počty síl a prostriedkov, aby sme toto referendum zvládli,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
Policajný zbor bude situáciu naďalej priebežne monitorovať až do ukončenia hlasovania a v prípade potreby prijme nevyhnutné opatrenia na zachovanie bezpečnosti a verejného poriadku.
Dôvodom neskoršieho otvorenia hlasovacej miestnosti v obci Blhovce bolo náhle zhoršenie zdravotného stavu jedného z členov volebnej komisie. Podľa slov polície nešlo o bezpečnostný incident.
Policajný zbor priebežne monitoruje situáciu vo všetkých regiónoch a je pripravený okamžite reagovať na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli narušiť verejný poriadok alebo bezpečný priebeh referenda. „Máme nasadené dostatočné počty síl a prostriedkov, aby sme toto referendum zvládli,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
Policajný zbor bude situáciu naďalej priebežne monitorovať až do ukončenia hlasovania a v prípade potreby prijme nevyhnutné opatrenia na zachovanie bezpečnosti a verejného poriadku.