Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. júl 2026Meniny má Prokop
< sekcia Slovensko

Polícia dohliada na bezpečný a pokojný priebeh referenda

.
Policajná snímka. Foto: FB Polícia Slovenskej republiky

Dôvodom neskoršieho otvorenia hlasovacej miestnosti v obci Blhovce bolo náhle zhoršenie zdravotného stavu jedného z členov volebnej komisie. Podľa slov polície nešlo o bezpečnostný incident.

Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Policajný zbor počas sobotného referenda zabezpečuje ochranu verejného poriadku, bezpečnosti občanov a plynulý priebeh hlasovania na celom území SR. Ešte pred otvorením hlasovacích miestností policajti vykonali ich preventívne kontroly. Nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by ohrozovali bezpečný priebeh hlasovania. Jedinou výnimkou z bezproblémového priebehu bolo otvorenie hlasovacej miestnosti v obci Blhovce (okres Rimavská Sobota), ktoré sa uskutočnilo o 30 minút neskôr. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Dôvodom neskoršieho otvorenia hlasovacej miestnosti v obci Blhovce bolo náhle zhoršenie zdravotného stavu jedného z členov volebnej komisie. Podľa slov polície nešlo o bezpečnostný incident.

Policajný zbor priebežne monitoruje situáciu vo všetkých regiónoch a je pripravený okamžite reagovať na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli narušiť verejný poriadok alebo bezpečný priebeh referenda. „Máme nasadené dostatočné počty síl a prostriedkov, aby sme toto referendum zvládli,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.

Policajný zbor bude situáciu naďalej priebežne monitorovať až do ukončenia hlasovania a v prípade potreby prijme nevyhnutné opatrenia na zachovanie bezpečnosti a verejného poriadku.

.

Neprehliadnite

Všetko o referende 2026

VEĽKÝ PREHĽAD: Toto je deväť referend, ktoré už majú Slováci za sebou

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto nám dáva pekne zabrať

Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla