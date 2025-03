Polícia: Doplňujúce komunálne voľby na východe sú bez incidentov

Košice/Prešov 15. marca (TASR) - Polícia na východe Slovenska dosiaľ nezaznamenala incidenty, ktoré by narušili priebeh sobotňajších doplňujúcich volieb starostov a obecných poslancov. TASR to potvrdili policajné hovorkyne v Košickom a Prešovskom kraji, kde sa voľby konajú v celkovo desiatich obciach.



V Košickom kraji si volia občania nového starostu v obciach Cestice a Baška (okres Košice-okolie) a obecného poslanca v Silickej Jablonici a Vlachove (okres Rožňava).



V Prešovskom kraji sa voľby starostu aj poslanca konajú v Ľutine (okres Prešov). Starostu tiež volia v obciach Žipov (okres Prešov), Buglovce (okres Poprad), Starina (okres Stará Ľubovňa), Štefanovce a Žalobín (obe okres Vranov nad Topľou).



"Policajti dohliadajú na pokojný priebeh, dosiaľ sme nezaznamenali žiadny incident, ktorý by narušil priebeh volieb," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Konanie volieb bez narušenia verejného poriadku potvrdila aj krajská prešovská hovorkyňa polície Jana Ligdayová.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon taktiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.