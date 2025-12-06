< sekcia Slovensko
Polícia eskortovala z Nemecka na Slovensko obvineného akcie Linea
Bratislava 6. decembra (TASR) - Kľúčového obvineného v rámci policajnej akcie Linea v piatok (5. 12.) eskortovali z Nemecka na Slovensko. Lídra zločineckej skupiny drogového kartelu F. M. po prevoze na územie SR predviedli pred sudcu Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, ktorý rozhodol o jeho vzatí do vyšetrovacej väzby. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
„Dňa 5. decembra 2025 policajti Národnej protidrogovej jednotky v spolupráci s Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce, národnej centrály SIRENE eskortovali obvineného z Nemecka na Slovensko. Preprava podliehala prísnym bezpečnostným opatreniam vzhľadom na povahu veci aj osobu obvineného, a to za asistencie útvaru osobitného určenia. Samotný transport bol realizovaný v spolupráci s letkou Ministerstva vnútra SR,“ ozrejmila Hrabovská.
Po prílete na územie SR obvineného za prísnych bezpečnostných opatrení útvarom osobitného určenia a Národnou protidrogovou jednotkou (NPJ) previezli z bratislavského letiska do Banskej Bystrice a predviedli pred sudcu Špecializovaného trestného súdu. Ten rozhodol o jeho vzatí do vyšetrovacej väzby. „Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky bude s väzobne stíhaným mužom maďarskej štátnej príslušnosti vykonávať ďalšie procesné úkony,“ dodala Hrabovská.
Rozsiahla policajná akcia Linea sa uskutočnila 21. októbra na území Slovenska, Maďarska, Španielska a Nemecka. Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky v rámci nej obvinil desať osôb, sedem Slovákov a troch Maďarov. Obvinenia vzniesol za obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou a za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Prípad súvisí s vlaňajším zaistením kokaínu v hodnote viac ako 175 miliónov eur v Dominikánskej republike. Hlavu skupiny, ktorá je z Maďarska, zadržali na základe medzinárodnej spolupráce bezpečnostné zložky v Nemecku.
