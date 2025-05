Polícia eviduje 143 nezvestných detí, väčšina má viac ako 15 rokov

Bratislava 25. mája (TASR) - Polícia aktuálne eviduje 143 nezvestných detí, po ktorých pátra. Väčšina z nich (80) má od 15 do 18 rokov. Zvyšné deti sú mladšie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí o tom TASR v nedeľu informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Zuzana Hrabovská.



„Pri pátraní po nezvestných maloletých osobách, ktoré sú v bezprostrednom ohrození života a zdravia, reaguje polícia obzvlášť citlivo. Od okamihu nahlásenia na políciu sú nasadené dostupné sily a prostriedky PZ. Verzie, s ktorými od nahlásenia nezvestnosti polícia pracuje, často vedú k podozreniam, že maloletá osoba sa stala obeťou trestného činu, napríklad týrania blízkej a zverenej osoby, obchodovania s ľuďmi alebo únosu, ktorý je výsledkom nezhôd medzi rodičmi po rozvodovom konaní. V takýchto prípadoch využívame všetky dostupné formy a prostriedky a spájame sily s jediným cieľom - zachrániť ľudský život,“ uviedla.



Policajti podľa Hrabovskej evidujú prípady, keď sa podarilo deti vypátrať do niekoľkých hodín. Sú však aj také, keď nezvestnosť dieťaťa trvala niekoľko rokov. „Najväčšiu skupinu neplnoletých nezvestných tvoria deti, ktoré ušli zo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo z azylového zariadenia,“ dodala hovorkyňa.



Časť prípadov nezvestnosti sú aj takzvané rodičovské únosy, keď sa jeden z rodičov neoprávnene s dieťaťom zdržiava mimo územia SR a odmieta dieťa vydať druhému rodičovi.



V prípade nezvestnosti dieťaťa je podľa Hrabovskej v prvom rade potrebné preveriť, či sa dieťa nezdržiava u žiadneho príbuzného. Je potrebné prehľadať aj všetky obľúbené miesta, kde by sa mohlo nachádzať. Ak je hľadanie neúspešné, je treba zistiť, čo všetko si dieťa mohlo zobrať so sebou. Treba si spomenúť, čo malo oblečené a pripraviť si jeho najaktuálnejšiu fotografiu.



„Nezvestnosť spolu s potrebnými informáciami, dokumentmi a s podobizňou tváre je potrebné oznámiť na najbližšom útvare Policajného zboru, ktorý ihneď začne pátrať. Informácia, že polícia vyhlasuje pátranie až po 24 hodinách, je mýtus,“ upozornila.