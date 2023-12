Polícia eviduje 168.314 ružových vodičských, čoskoro ostanú neplatné

Bratislava 1. decembra (TASR) – Polícia aktuálne eviduje 168.314 ružových vodičských preukazov, ktorých platnosť končí v tomto roku. Upozorňuje preto, že ich treba vymeniť do konca decembra. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Z posledné dva mesiace záujem o vydanie vodičského podľa policajtov enormne stúpol. "Kým v druhom októbrovom týždni roku 2022 žiadalo o vodičské preukazy 5372 osôb, v rovnakom týždni tohto roka to bolo až 14.184 osôb. To predstavuje nárast o viac ako 160 percent," priblížili policajti. Doplnili, že v treťom týždni októbra 2023 zaznamenali 13.637 žiadostí o vydanie vodičského preukazu.



Nový vodičský možno podľa polície vybaviť na akomkoľvek oddelení dokladov. "Starý vodičský preukaz treba odovzdať na pracovisku Policajného zboru, kde vodič požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu," poukázali policajti.



Upozorňujú, že ak vodič podá žiadosť o vydanie nového vodičského do 30 dní, zaplatí správny poplatok 6,50 eur. V prípade, že požiada výmenu do dvoch dní, uhradí 26 eur. Osoby staršie ako 65 rokov, majú žiadosť o vybavenie vodičského do 30 dní zadarmo. V zrýchlenom konaní do dvoch dní musia uhradiť správny poplatok 26 eur rovnako ako ostatní, tvrdí polícia.



Za jazdu s neplatným vodičským preukazom môže polícia uložiť vodičom v blokovom konaní pokutu 50 eur. V správnom konaní hrozí úhrada pokuty vo výške 100 eur. Následne bude v oboch prípadoch neplatný vodičský odobraný, uviedla polícia.



Ružové vodičské preukazy sa vydávali medzi 1. januárom 1993 a 30. aprílom 2004.