Polícia eviduje 213 nezvestných detí, z toho je 51 maloletých

Bratislava 25. mája (TASR) - Polícia eviduje k strede 213 nezvestných detí. Z nich je 51 maloletých a 162 mladistvých. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti v súvislosti s Medzinárodným dňom nezvestných detí, ktorý pripadá na 25. mája.



Najčastejšími dôvodmi, prečo sa deti stanú nezvestnými, sú podľa polície úteky z domovov a reedukačných centier. Únosy detí cudzími osobami polícia nezaznamenala. Ide často o hoaxy. "Ak zistíte, že vaše dieťa nie je doma, u kamaráta či na obvyklých miestach, ihneď choďte na políciu. Nečakajte 24 hodín. Na polícii uveďte všetko, aj to, ak ste sa s dieťaťom pohádali," apeluje polícia. Dodala, že by ľudia nemali zabudnúť na najnovšiu fotografiu dieťaťa.



V prípade únosu osoby mladšej ako 18 rokov a ohrozenia jej života je pripravený systém AMBER Alert Slovensko, poukazujú policajti. Zároveň priblížili, že funguje aj linka pre nezvestné deti a mládež, a to na čísle 116 000.