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Polícia eviduje oznámenia o podvodoch na takmer dennej báze

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Upozornila, že podvodníci sa snažia vytvoriť pocit naliehavosti a časového tlaku.

Autor TASR
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Bratislava 12. júla (TASR) - Polícia eviduje oznámenia o podvodoch na takmer dennej báze. V niektorých prípadoch občania telefonát ukončia, v iných sú podvodníci úspešní. Polícia opäť apeluje na verejnosť, aby bola obozretná a riadila sa odporúčaniami. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj záznam jedného z podvodných telefonátov.

Občanom opätovne odporúčame neveriť osobám, ktoré telefonicky alebo prostredníctvom internetu žiadajú prevod peňazí na ‚bezpečné účty‘, nikdy neposkytovať prihlasovacie údaje, autorizačné kódy ani údaje z platobných kariet, dôsledne si overovať internetové stránky bánk a neprihlasovať sa cez odkazy z reklám, SMS správ alebo e-mailov, pri žiadosti o zaslanie peňazí cez WhatsApp, Messenger alebo SMS si vždy overiť identitu odosielateľa telefonátom na známe číslo,“ uviedla polícia.

Upozornila, že podvodníci sa snažia vytvoriť pocit naliehavosti a časového tlaku. „Práve zachovanie rozvahy a overenie informácií môže zabrániť strate vašich finančných prostriedkov,“ poukázala.
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