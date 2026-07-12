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Polícia eviduje oznámenia o podvodoch na takmer dennej báze
Upozornila, že podvodníci sa snažia vytvoriť pocit naliehavosti a časového tlaku.
Autor TASR
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Bratislava 12. júla (TASR) - Polícia eviduje oznámenia o podvodoch na takmer dennej báze. V niektorých prípadoch občania telefonát ukončia, v iných sú podvodníci úspešní. Polícia opäť apeluje na verejnosť, aby bola obozretná a riadila sa odporúčaniami. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj záznam jedného z podvodných telefonátov.
„Občanom opätovne odporúčame neveriť osobám, ktoré telefonicky alebo prostredníctvom internetu žiadajú prevod peňazí na ‚bezpečné účty‘, nikdy neposkytovať prihlasovacie údaje, autorizačné kódy ani údaje z platobných kariet, dôsledne si overovať internetové stránky bánk a neprihlasovať sa cez odkazy z reklám, SMS správ alebo e-mailov, pri žiadosti o zaslanie peňazí cez WhatsApp, Messenger alebo SMS si vždy overiť identitu odosielateľa telefonátom na známe číslo,“ uviedla polícia.
Upozornila, že podvodníci sa snažia vytvoriť pocit naliehavosti a časového tlaku. „Práve zachovanie rozvahy a overenie informácií môže zabrániť strate vašich finančných prostriedkov,“ poukázala.
„Občanom opätovne odporúčame neveriť osobám, ktoré telefonicky alebo prostredníctvom internetu žiadajú prevod peňazí na ‚bezpečné účty‘, nikdy neposkytovať prihlasovacie údaje, autorizačné kódy ani údaje z platobných kariet, dôsledne si overovať internetové stránky bánk a neprihlasovať sa cez odkazy z reklám, SMS správ alebo e-mailov, pri žiadosti o zaslanie peňazí cez WhatsApp, Messenger alebo SMS si vždy overiť identitu odosielateľa telefonátom na známe číslo,“ uviedla polícia.
Upozornila, že podvodníci sa snažia vytvoriť pocit naliehavosti a časového tlaku. „Práve zachovanie rozvahy a overenie informácií môže zabrániť strate vašich finančných prostriedkov,“ poukázala.