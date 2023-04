Polícia eviduje problémy s načítaním pasov na letiskách

Bratislava 12. apríla (TASR) - Polícia eviduje problémy s načítaním viacerých cestovných pasov na niektorých letiskách. V súčasnosti analyzuje počty dotknutých cestovných pasov, zatiaľ ich identifikovali približne 30.000. Avizuje zároveň spustenie služby, ktorá občanom umožní overiť si svoje cestovné pasy on-line. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



"Pracujeme na službe, ktorá občanom umožní on-line overiť svoje cestovné pasy na základe uvedenia čísla dokladu, či patrí do skupiny dokladov, ktoré boli vyrobené s odchýlkou zápisu údajov v čipe," približuje Bárdyová.



Službu plánujú spustiť v čo najkratšom čase, k dispozícii bude na webe Ministerstva vnútra SR.



Problémy s načítaním cestovných pasov sa týkajú viacerých dokladov, ktoré boli vydané medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023. Vydané boli s malou odchýlkou zápisu údajov v čipe, čo spôsobilo, že niektoré automatizované hraničné prechodové terminály nedokázali ich načítať. Cestujúcich tak museli kontrolovať fyzicky. Polícia nemá informácie o tom, že by následne neboli prepustení k ďalšej ceste.



"Všetky cestovné pasy vydané v uvádzanom období sú platné a umožňujú prekračovanie hraníc," ubezpečuje Bárdyová s tým, že informované boli okamžite aj zahraničné kontrolné orgány.



Po vykonaní celkovej analýzy budú dotknutým občanom rozposielané SMS alebo e-mail s informáciou o možnosti bezplatnej výmeny takéhoto cestovného pasu, a to s prihliadnutím na kapacitné a personálne možnosti oddelení dokladov a Národného personalizačného centra.