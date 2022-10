Polícia eviduje v 2022 rekordný nárast požitia alkoholu za volantom

Bratislava 27. októbra (TASR) - Polícia v tomto roku zatiaľ eviduje rekordný nárast požitia alkoholu za volantom. Za prvých deväť mesiacov roka 2022 odhalila prostredníctvom kontrol 8068 pozitívnych dychových skúšok u vodičov motorových vozidiel. Je to najviac za rovnaké obdobie od roku 2015. O štatistike informoval minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Rezort v v tejto súvislosti spustil informačnú kampaň.



"Dôsledky nehody na zástavke Zochova v Bratislave sú pre celú spoločnosť traumatizujúce a je nemysliteľné, aby sa to opakovalo," vyhlásil minister. Priblížil, že za deväť mesiacov tohto roka polícia eviduje 9073 dopravných nehôd.



"Z toho v 1069 prípadoch bol vinníkom alkohol u vodiča, čo je 12 percent z celkového počtu dopravných nehôd," doplnil riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Tomáš Vrábel. Podľa ministra sa toto číslo nemení a v uplynulých piatich rokoch sa pohybuje zhruba na nejakých 12 až 13 percentách.



Rezort vnútra avizuje celý rad opatrení, ako napríklad zavedenie bodového systému či stacionárne zariadenia na meranie rýchlosti v mestách a obciach.



Ministerstvo vnútra SR v tejto súvislosti spustilo informačnú kampaň s názvom Alkohol za volantom môže zabíjať, ktorá má odradiť vodičov sadať si za volant po požití alkoholu. Kampaň bude prebiehať do konca roka 2022 formou videí na sociálnych sieťach ministerstva, letákovou formou a tiež prostredníctvom premietania krátkych videí priamo v priestoroch čerpacích staníc.