Polícia eviduje v r. 2022 zatiaľ 682 dopravných nehôd s účasťou chodca

Bratislava 15. októbra (TASR) - Polícia eviduje za deväť mesiacov tohto roka 682 dopravných nehôd s účasťou chodca. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bielej palice, ktorý pripadol na sobotu, vyzvali policajti vodičov, aby dali prednosť nevidiacim a slabozrakým chodcom s bielou palicou.



Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Tomáš Vrábel priblížil, že zo 682 evidovaných nehôd bolo tento rok spôsobených na priechodoch pre chodcov 242. "Ani jednu dopravnú nehodu však nezavinila osoba používajúca bielu palicu," doplnil.



Polícia dlhodobo apeluje na vodičov motorových vozidiel, aby boli ohľaduplní a disciplinovaní a dali prednosť osobe, ktorá používa bielu palicu. "Nakoľko sú to najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky," poukázal Vrábel.



Zároveň pripomenul, že podľa zákona o cestnej premávke je vodič povinný dodržiavať zvýšenú opatrnosť pri osobách používajúcich bielu palicu. Doplnil, že pri porušení zákona môže byť vodičovi v správnom konaní udelená pokuta do 100 eur a v blokovom konaní do 50 eur.