Polícia eviduje za tento týždeň 40 podvodných telefonátov
Z týchto telefonátov podvodníci v pondelok (18. 8.) uskutočnili 14, z ktorých dva boli pre nich úspešné. O životné úspory pri nich prišli v druhom bratislavskom okrese dve ženy vo veku 61 a 58 rokov.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Polícia eviduje za tento týždeň doposiaľ 40 podvodných telefonátov s cieľom vylákať od občanov finančnú hotovosť. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
„Z týchto telefonátov podvodníci v pondelok (18. 8.) uskutočnili 14, z ktorých dva boli pre nich úspešné. O životné úspory pri nich prišli v druhom bratislavskom okrese dve ženy vo veku 61 a 58 rokov. Tieto odovzdali podvodníkom spolu takmer 67.000 eur,“ priblížila Bartošová.
Objasnila, že ostatných 26 pokusov bolo neúspešných a občania sa zachovali správne, teda odmietli komunikáciu a peniaze neodovzdali. „Touto cestou opätovne upozorňujeme občanov, že polícia nikdy nežiada občanov, aby vyberali alebo odovzdávali peniaze a nikdy neposiela fotografie služobných ani iných preukazov,“ pripomenula.
