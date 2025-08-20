Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Slovensko

Polícia eviduje za tento týždeň 40 podvodných telefonátov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Z týchto telefonátov podvodníci v pondelok (18. 8.) uskutočnili 14, z ktorých dva boli pre nich úspešné. O životné úspory pri nich prišli v druhom bratislavskom okrese dve ženy vo veku 61 a 58 rokov.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Polícia eviduje za tento týždeň doposiaľ 40 podvodných telefonátov s cieľom vylákať od občanov finančnú hotovosť. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

Z týchto telefonátov podvodníci v pondelok (18. 8.) uskutočnili 14, z ktorých dva boli pre nich úspešné. O životné úspory pri nich prišli v druhom bratislavskom okrese dve ženy vo veku 61 a 58 rokov. Tieto odovzdali podvodníkom spolu takmer 67.000 eur,“ priblížila Bartošová.

Objasnila, že ostatných 26 pokusov bolo neúspešných a občania sa zachovali správne, teda odmietli komunikáciu a peniaze neodovzdali. „Touto cestou opätovne upozorňujeme občanov, že polícia nikdy nežiada občanov, aby vyberali alebo odovzdávali peniaze a nikdy neposiela fotografie služobných ani iných preukazov,“ pripomenula.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?