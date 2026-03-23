Polícia eviduje za uplynulý týždeň 194 dopravných nehôd
Najviac nehôd polícia zaevidovala uplynulý týždeň v Prešovskom kraji (44) a najmenej v Banskobystrickom kraji (desať).
Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Polícia eviduje za 12. týždeň tohto roka (16. - 22. 3.) celkovo 194 dopravných nehôd. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka počet nehôd poklesol o 22. Najviac nehôd polícia zaevidovala uplynulý týždeň v Prešovskom kraji (44) a najmenej v Banskobystrickom kraji (desať). TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Pri dopravných nehodách nedošlo k žiadnemu úmrtiu, čo predstavuje pokles o štyri osoby oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Ťažko sa zranilo deväť osôb, čo predstavuje rovnaký počet v porovnaní s minulým rokom,“ doplnila hovorkyňa.
Od začiatku roka do 22. marca 2026 bolo zaznamenaných 2315 dopravných nehôd, čo je o 144 viac ako v rovnakom období roka 2025. Počet ťažko zranených osôb klesol o 18, počet usmrtených dosiahol 43 osôb, čo je o sedem viac ako vlani.
Policajný zbor v tejto súvislosti apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby na cestách dbali na maximálnu opatrnosť. „Vodičov vyzývame, aby dôsledne dodržiavali pravidlá cestnej premávky, sledovali dopravnú situáciu a venovali plnú pozornosť vedeniu vozidla, pretože aj krátka chvíľa nepozornosti môže viesť k tragickým následkom,“ zdôraznila Vilhanová.
