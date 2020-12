Polícia vyšetruje haváriu piatich áut pri Budimíre so smrteľnou obeťou

Budimír 19. decembra (TASR) – Pri hromadnej havárii piatich osobných áut, ktorá sa stala v piatok (18. 12.) večer na diaľnici D1 pri zjazde do obce Budimír, zahynul jeden z vodičov. Potvrdila to v sobotu polícia s tým, že poverený príslušník Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.



"Bližšie okolnosti, príčina vzniku dopravnej nehody, ako aj miera zavinenia účastníkov je predmetom vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy, ktorý bol prítomný na mieste udalosti," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



K dopravnej nehode došlo okolo 19.30 h. Podľa doterajších zistení do vozidla zn. Toyota s prívesným vozíkom, narazilo zozadu na mieste, kde sa cesta rozvetvuje na Košice a Michalovce, z doposiaľ nezistenej príčiny auto zn. Hyundai. Následne sa prívesný vozík odtrhol a Toyota narazila do zvodidiel, vzápätí do nej narazilo vozidlo zn. VW Passat. Do Toyoty, ktorá sa dostala v jazdnom pruhu kolmo na os vozovky, narazili aj autá zn. Škoda Octavia a Mercedes Benz. "V dôsledku tejto zrážky vozidlo Škoda Octavia vymrštilo k okraju vozovky, pričom ho pretočilo zadnou časťou napred v smere jazdy a takto narazilo do stojaceho vozidla VW Passat. Po náraze obe tieto vozidlá ostali stáť na krajnici pri zvodidlách, pričom medzi vozidlami ostal zakliesnený vodič vozidla VW Passat," opísala Mésarová. Zakliesnený vodič zraneniam na mieste podľahol.







Spolujazdkyňa z Mercedesu utrpela podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia, k ďalším zraneniam podľa polície nedošlo. U štyroch vodičov vykonali dychové skúšky s negatívnym výsledkom. U nebohého vodiča bude požitie alkoholických nápojov zisťované pri pitve.



Vzniknutú škodu na vozidlách predbežne vyčíslili na zhruba 63.000 eur a na zvodidlách 1500 eur. Počas policajného dokumentovania udalosti bol úsek cesty uzavretý do soboty 2.30 h.