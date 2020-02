NEVIDELI STE JU? Polícia hľadá deväťročnú Chiaru z Vranova nad Topľou

Vranov nad Topľou 26. februára (TASR) – Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po deväťročnej Chiare Angelovičovej z Veľkého Šariša (okres Prešov) s prechodným pobytom v Centre pre deti a rodinu vo Vranove nad Topľou. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Chiara je nezvestná od stredy. "V čase okolo 7.30 h pred Základnou školou Bernolákova vo Vranove nad Topľou dobrovoľne nastúpila do vozidla sivo-čiernej farby so slovami 'idem do Rakúska, bude mi tam dobre'," uviedla Ligdayová s tým, že od tejto udalosti o sebe maloletá nepodala žiadnu správu. Jej nezvestnosť oznámil riaditeľ centra pre deti a rodinu, kde bola uznesením súdu zverená do starostlivosti.



Chiara je vysoká 135 centimetrov, má štíhlu postavu, hnedé oči a tmavohnedé rovné vlasy po plecia. Oblečenú mala bielu vetrovku so zlatou potlačou s hviezdičkami a kapucňou, na nohách obuté tmavohnedé látkové čižmy.



Verejnosť môže akékoľvek informácie o hľadanom dievčati oznámiť na známej linke 158, na telefónnom čísle 0961863371 alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti.