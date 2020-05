Bratislava 23. mája (TASR) - Diaľničný hraničný priechod Jarovce - Kittsee je už prejazdný. Polícia o tom informovala v sobotu na sociálnej sieti.







Diaľnicu D4 v blízkosti hraničného priechodu Jarovce - Kittsee v piatok (22. 5.) zablokovali repatrianti, ktorí sa domáhali možnosti stráviť povinnú karanténu v domácej izolácii. Možnosť spustenia príslušnej aplikácie, ktorá by to umožnila, pôvodne totiž avizovali práve na piatok.



Člen krízového štábu Ján Bučkuliak v piatok zdôraznil, že nikde nebola uvedená informácia o tom, že aplikácia na inteligentnú karanténu už bola zavedená. "Kritériá na spustenie inteligentnej karantény sme od začiatku týždňa komunikovali veľmi transparentne, teda, že sa treba zaregistrovať, stiahnuť a aktivovať aplikáciu a až potom prísť na hranice. Aplikácia je pripravená, nemáme však v rukách jej schválenie spoločnosťami Apple a Google," uviedol na večernom brífingu na hraniciach.



V reakcii na piatkovú situáciu vydal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nové opatrenie. Osoby, ktoré od 22. mája od 20.00 h vstúpia na územie SR, musia stráviť povinnú izoláciu v zariadeniach štátu buď dovtedy, kým ich neotestujú na ochorenie COVID-19, alebo do preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržania nariadenej izolácie. "Následne po zistení negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo po potvrdení aktivovania mobilnej aplikácie eKaranténa sa tejto osobe nariaďuje izolácia v domácom prostredí v celkovej súhrnnej dobe 14 dní," uvádza sa v nariadení.