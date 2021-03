Polícia: Jarné počasie láka nielen cyklistov, ale aj zlodejov

Bratislava 13. marca (TASR) – Jarné počasie neláka len cyklistov, ale aj zlodejov. Polícia preto na sociálnej sieti pripomína, že pri odkladaní bicykla treba dbať aj na bezpečnosť a znížiť tak riziko jeho možného odcudzenia.



Samozrejmosťou by podľa preventistov malo byť používanie bezpečnostného zámku aj cez koleso, čím možno zamedziť odjazdu páchateľa s bicyklom. Pri odstavení bicykla na ulici treba použiť bezpečnostný zámok vždy. Bicykel by sa mal pripútať k pevnému bodu, napríklad o stĺp, zábradlie alebo stojan.



Pri odkladaní bicykla v spoločných priestoroch, napríklad pivnici alebo kočikárni, treba dbať na stále uzamknutie týchto priestorov. Bicykel v nich treba uzamknúť tiež.



So sebou si treba vziať cenné veci a vybavenie bicykla, napríklad tachometer či tašky. Odcudzenie je potrebné ihneď oznámiť. Podľa polície sa tak zvýši pravdepodobnosť vypátrania bicykla. Nápomocné pri tom budú fotografie bicykla a doklad o jeho nadobudnutí.