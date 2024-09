Polícia je podľa Zastavme korupciu po zmenách menej efektívna

Bratislava 30. septembra (TASR) - Polícia je po zrušení Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) menej efektívna. Pomer riadiacich pracovníkov k policajtom je podľa Nadácie Zastavme korupciu po zrušení elitného útvaru vyšší, ako bol predtým. Prezídium Policajného zboru naopak tvrdí, že jedným z cieľov reorganizácie polície bolo zvýšenie efektivity, čo sa prejavilo znížením celkového počtu riadiacich pracovníkov.



"Novovzniknuté útvary - Úrad boja proti organizovanej kriminalite, Protiteroristická centrála a Národná protidrogová jednotka - majú v súčasnosti 406 tabuľkových miest policajtov a 58 riadiacich pracovníkov. To je síce celkovo menej ako na zrušenej NAKA, ale pomer riadiacich pracovníkov na jedného policajta sa zvýšil," vyhlásila riaditeľka nadácie Zuzana Petková. Na nových policajných útvaroch pripadá podľa nadácie na jedného šéfa iba sedem policajtov. Na NAKA to bolo približne desať.



Polícia argumentuje, že reorganizácia polície znížila počet riadiacich pracovníkov. "Pri organizačných a systemizačných zmenách sa prihliadalo na hospodárne, efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami pri nastavovaní jednotlivých systemizačných parametrov v rámci organizačných zmien," vyhlásila. Dodala, že pri vytvorení samostatnej Národnej protidrogovej jednotky musela pristúpiť k upraveniu riadiacich vzťahov.



Nadácia Zastavme korupciu zopakovala, že pri reorganizácii polície mohol byť porušený zákon, pretože personálne rozkazy vopred neprerokovali policajné odbory. Na Národnej protidrogovej jednotke podľa nadácie chýbajú miesta finančných vyšetrovateľov a analytikov, ktoré boli vytvorené z plánu obnovy. Ako Zastavme korupciu tvrdí, môže to ohroziť čerpanie eurofondov, keďže Slovensko nedodržiava záväzky voči Európskej únii.



NAKA v rámci reorganizácie zanikla k 1. septembru. Nahradili ju tri novovzniknuté útvary. Súčasťou zmien bolo aj prevelenie asi 100 policajtov na iné oddelenia polície.