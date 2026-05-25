Polícia k 15. máju evidovala 46 nezvestných detí do 15 rokov
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Polícia k 15. máju evidovala nezvestných 46 detí do 15 rokov a 58 mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov. TASR o tom informovali z Prezídia Policajného zboru (PPZ) pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa nezvestných detí. Ten podľa policajtov pripomína dôležitosť rýchlej pomoci aj prevencie.
„Policajný zbor pristupuje k prípadom nezvestných detí s maximálnou vážnosťou a citlivosťou. Už od okamihu oznámenia nezvestnosti sú nasadzované dostupné policajné sily a prostriedky s cieľom čo najrýchlejšie dieťa vypátrať a bezpečne vrátiť domov. V mnohých prípadoch sa podarí nájsť maloletých v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Polícia však eviduje aj prípady, keď pátranie trvá dlhodobo,“ uviedla prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.
V týchto prípadoch ide podľa polície najčastejšie o deti, ktoré ušli zo zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo azylových zariadení. „Zároveň sa stretávame aj s prípadmi tzv. rodičovských únosov, keď jeden z rodičov neoprávnene zotrváva s dieťaťom v zahraničí a odmieta ho odovzdať napriek zákonnej legislatíve druhému rodičovi,“ ozrejmila.
Policajti zároveň upozornili na to, že pri preverovaní nezvestnosti pracujú s viacerými verziami udalostí. Apelovali na to, aby ľudia nezvestnosť bezodkladne oznamovali na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. „Polícia nečaká 24 hodín na vyhlásenie pátrania - ide o rozšírený mýtus. Každé oznámenie je preverované okamžite,“ dodali. Medzinárodný deň označili za pripomienku toho, že prevencia, komunikácia v rodine a všímavosť okolia môžu zohrávať významnú úlohu pri ochrane detí.
