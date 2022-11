Vytoč svojho podvodníka: Polícia spustila novú kampaň

Bratislava 30. novembra (TASR) - Polícia spúšťa kampaň "Vytoč svojho podvodníka", zameranú na online podvody. Pripravila vysmievajúce obrázky a vyzýva občanov, aby si ich stiahli do zariadení a v prípade, že ich osloví podvodník ich poslali. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Polícia ponúka občanom možnosť zaslania vysmievajúceho obrázku každému podvodníkovi, ktorý ich osloví na internete. Obsah odkazu je jednoznačný - dať najavo, že mu na jeho podvod neskočia, ale ho vytočia," uviedla hovorkyňa. Policajný zbor od kampane očakáva nielen možnú demotiváciu podvodníkov, ale aj zvýšenie povedomia verejnosti o hrozbe online podvodov.



Obrázok, ktorý si polícia pripravila, má dve verzie. Slovenskú "Mňa neoklameš" znázorňuje šašo, poukazujúci na smiešne praktiky podvodníkov. "Tým, že ho potenciálna obeť pošle priamo podvodníkovi, vysmeje sa mu do tváre. Na obrázku sa takisto nachádza logo polície, a to preto, aby podvodník vedel, že dotyčná osoba nahlási jeho pokus o vylákanie peňazí priamo polícii na jej sociálnych sieťach alebo osobne," vysvetlila polícia. Pripravila tiež anglickú verziu "Don't even try", keďže mnoho podvodníkov nepochádza priamo zo Slovenska. Cieľom obrázku je upozorniť podvodníka, nech sa o podvod ani nepokúša.



Zároveň polícia vyzýva občanov, aby jej posielali snímky obrazoviek z komunikácií s podvodníkmi. "Takéto snímky s odoslaným obrázkom kampane bude Policajný zbor zverejňovať na svojich sociálnych sieťach ako formu prevencie a včasného varovania," vysvetlila Bárdyová.



Polícia varuje, že téma internetových podvodov je na neustálom vzostupe. "Samozrejme, že pre políciu nie sú hranice štátov prekážkou, no online podvodníci sa nachádzajú aj v ďalekých krajinách, kde si spolupráca na vyriešení takéhoto druhu trestnej činnosti neraz vyžaduje dlhší čas," ozrejmila Bárdyová.



O to väčší význam majú podľa polície preventívne kampane, ktoré sú najúčinnejšou formou, ako bojovať proti masovým podvodom. "V prípade domácich podvodníkov verejnosti odporúčame s dôverou obrátiť sa na najbližší policajný útvar so všetkými dôkazmi. Ak je poškodených viac, tzv. hromadné trestné oznámenie môže byť len nápomocné," doplnila hovorkyňa.