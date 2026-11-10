Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. november 2026Meniny má Tibor
< sekcia Slovensko

NEPRÍJEMNÉ ZISTENIA: Taxikári porušovali pravidlá vo veľkom

.
Policajná snímka. Foto: Polícia

Polícia avizuje, že bude v kontrolách pokračovať aj naďalej.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. novembra (TASR) - Polícia počas minulého týždňa skontrolovala celkovo 1847 taxikárov, pričom zistila 261 porušení zákona o cestnej premávke a ďalších 19 porušení zákona o cestnej doprave. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek s tým, že polícia evidovala aj 16 správnych deliktov a jedno ďalšie zistenie, ktoré zaznamenal iný kontrolný orgán.

Samostatná celoslovenská osobitná kontrola prebehla v utorok (3. 11.). „Počas nej sme skontrolovali 536 vozidiel taxislužby. Zistili sme 47 porušení zákona o cestnej premávke a 11 porušení zákona o cestnej doprave,“ priblížil Hájek.

V rámci dvojdňovej kontroly (6. - 7. 11.) preverila polícia 1311 taxikárov a zistila 214 porušení zákona o cestnej premávke a ďalších osem porušení zákona o cestnej doprave. Kontroly taxislužieb boli súčasťou širšieho dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. „Súčasne sme sa zameriavali aj na chodcov, cyklistov a vodičov malých elektrických vozidiel, ako aj na dodržiavanie povinností vodičov motorových vozidiel voči nemotorovým účastníkom cestnej premávky,“ spresnil.

Polícia avizuje, že bude v kontrolách pokračovať aj naďalej. Ich cieľom je podľa hovorcu zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a prispieť k znižovaniu dopravnej nehodovosti.

.

Neprehliadnite

VIDEO: Pri Trenčianskych Tepliciach odhalili pamätník americkým letcom

Prieskum: Čo si Slováci myslia o Nežnej revolúcii?

Premiér vráti v pondelok prezidentovi poverenie na riadenie MŽP

Strelec z Krakova podľahol zraneniam