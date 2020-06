Lučanského teší rastúca dôvera polícii, verí, že to tak bude aj ďalej

Bratislava 1. júna (TASR) – Policajného prezidenta Milana Lučanského teší, že stúpa dôvera v políciu a verí, že to tak bude aj naďalej. Skonštatoval to vo videu na sociálnej sieti, v ktorom bilancoval uplynulé dva roky vo funkcii prezidenta Policajného zboru.



"Keď bilancujem posledné dva roky, vidím, že sme sa s danou problematikou popasovali bravúrne a som hrdý na celý Policajný zbor. Každý jeden poctivý policajt si zaslúži moju vďaku za to, že odvádza svoju prácu najlepšie, ako vie," povedal Lučanský.



Lučanský si podľa vlastných slov pri preberaní funkcie myslel, že najväčším problémom bude objasnenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. "To sa pomerne rýchlo a úspešne podarilo a už dávno sú vrahovia pred súdom. Z toho celého však vyšlo najavo oveľa viac, či už ide o obvinených sudcov alebo iných verejných funkcionárov," doplnil.



Poukázal aj na súčasnú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Myslí si, že Slovensko je vzorom aj pre iné krajiny. Dodal, že veľkú zásluhu na zvládaní situácie majú aj policajti.