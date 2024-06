Polícia:Ľudia sa naivitou môžu cez brigády v zahraničí vystaviť hrozbe

Bratislava 17. júna (TASR) - Mladí ľudia sa neznalosťou, naivitou a prehnanou dôverčivosťou môžu počas letných brigád v zahraničí vystaviť rizikám. Upozornila na to polícia, ktorá pred blížiacou sa letnou sezónou poskytla niekoľko preventívnych rád a opatrení. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.



Priblížila, že ak je osoba nútená robiť veci, ktoré robiť nechce, či má pocit, že je kontrolovaná inou osobou alebo je vystavená vyhrážaniu a násiliu a je obmedzená jej sloboda pohybu, s najväčšou pravdepodobnosťou sa stala obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi. "Osobitnému riziku sú v týchto prípadoch vystavené najmä ženy a deti," dodala hovorkyňa.



Podotkla, že ľudia zvažujúci vycestovanie by mali byť podozrievaví voči príliš veľkorysým ponukám na pomoc či ponuke lukratívnej brigády. Treba si dať takisto dohodu o práci elektronicky zaslať ešte pred odchodom do zahraničia a dôkladne si preštudovať nastavené pracovné podmienky, neodovzdávať osobné doklady či byť v pravidelnom kontakte s blízkymi osobami a informovať ich o mieste pobytu.



Trestný čin obchodovania s ľuďmi sa vyskytuje vo formách nútenej prostitúcie, pracovného a sexuálneho vykorisťovania, núteného sobáša alebo žobrania. "Obete sú prevažne obmedzované na osobnej slobode a pod neustálou kontrolou. V niektorých prípadoch je im odopieraná strava, sú nútené do požívania alkoholu a užívania omamných a psychotropných látok," ozrejmila.



Vo väčšine prípadov je vekové rozmedzie páchateľov od 18 do 55 rokov a v 80 percentách prípadov sú to najmä muži. "Slovenská polícia eviduje ako najfrekventovanejšie štáty, kde páchatelia vykonávajú vykorisťovanie obetí obchodovania s ľuďmi pochádzajúcich zo Slovenskej republiky, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Veľkú Britániu, Taliansko, Holandsko, Švajčiarsko a Dánsko," doplnila.



Prípady však podľa jej slov evidujú aj na Slovensku. "Podľa štatistických ukazovateľov v minulom roku bolo ako obeť obchodovania s ľuďmi identifikovaných 39 osôb, pričom trestné stíhanie bolo začaté v 20 prípadoch," ozrejmila. Zároveň v 12 skutkoch bolo podozrivým osobám vlani vznesené obvinenie. Do mája zas polícia eviduje osem prípadov, ktoré sú kvalifikované ako trestný čin obchodovania s ľuďmi.