Polícia: Lyžiari či snoubordisti by mali byť na svahu ohľaduplní

Bratislava 17. februára (TASR) - Polícia apeluje na všetkých, ktorí sa rozhodli tráviť jarné prázdniny v lyžiarskych strediskách, aby boli ohľaduplní voči iným osobám na lyžiarskom svahu. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Lyžiarom tiež odporučila pozorne si prečítať znenie Bieleho kódexu, ktorý sa nachádza na pokladniach alebo nástupných staniciach lanoviek.



"Pohyb a rýchlosť jazdy na lyžiach prispôsobte snehovému podkladu a poveternostným podmienkam. Pozor na zníženú viditeľnosť, hmlu alebo sneženie," uviedla Hrabovská s tým, že výber trate si má lyžiar zvoliť podľa vlastných schopností, pričom do úvahy treba brať najmä povrch svahu.



Hrabovská poznamenala, že na svahu sa môže zdržiavať väčšia skupina osôb, ktorá by mala byť označená reflexnými vestami (napríklad lyžiarska škola). "Takúto skupinku obiehajte zásadne ako celok, poza ich stopu. Nikdy nie pomedzi tento zhluk osôb," upozornila. Používať reflexnú vestu zároveň odporúča najmä neplnoletým lyžiarom.



Podotkla, že počas jazdy na trati je vždy potrebné sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou. Zdôraznila tiež, že po páde je nebezpečné ostať sedieť alebo zastaviť za tzv. terénnou vlnou. Prichádzajúci lyžiar tak nemusí podľa nej včas spozorovať, že sa pod horizontom kopca nachádza iná osoba a okamžite zareagovať.



Ako ozrejmila Hrabovská, na svahu sa môžu nachádzať unavené osoby so zníženou koncentráciou. "Príčinou vzniku nehody na lyžiarskej trati môže byť okrem únavy aj požitie alkoholu alebo omamných látok," skonštatovala.



Pripomenula tiež, že každý užívateľ zjazdovky je povinný pri úraze poskytnúť inému lyžiarovi na trati prvú pomoc. "Ak si to situácia vyžaduje, upozornite ostatných na miesto nehody a potrebnú pomoc, napríklad signálom prekrížených lyžiarskych palíc," uviedla s tým, že ak človek spozoruje nezodpovedné konanie, prípadne je na lyžiarskom svahu svedkom incidentu, musí udalosť nahlásiť lyžiarskemu stredisku, obsluhe pri lanovke, horskej službe alebo polícii.



Hrabovská apeluje na ľudí, aby aj pri lyžovaní mali pri sebe doklad totožnosti. "Aj na lyžiarskom svahu platí, že neposkytnutím údajov či útekom z miesta nehody ste vystavení (podľa závažnosti incidentu) priestupkovému alebo trestnému konaniu," doplnila.