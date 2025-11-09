< sekcia Slovensko
Z miesta nehody vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom hlásia zranených
Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.
Z miesta nehody dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom hlásia viacero zranených ľudí. TASR o tom informovali zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) s tým, že vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok čelne zrazil s vlakom Ex 620. Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený. ZSSK predpokladá výrazné meškania a možnú výluku v dotknutom úseku. Príčiny zrážky nie sú v tomto okamihu podľa ZSSK známe.
„Na mieste udalosti zasahujú záchranné zložky a je hlásených viacero zranených. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tejto chvíli intenzívne spolupracuje so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), políciou a záchranármi,“ uviedli z odboru komunikácie ZSSK.
ZSSK deklaruje, že bezpečnosť cestujúcich a zamestnancov je absolútnou prioritou. „Udalosť dôkladne vyšetríme - jej príčiny v tomto okamihu nie sú známe. Ďalšie podrobnosti budeme poskytovať hneď, ako to umožní vyšetrovanie - očakávajte aktualizáciu v najbližších hodinách,“ dodala železničná spoločnosť.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová pre TASR potvrdila, že záchranári koordinujú zásah pri nehode vlakov. Zásah aktuálne prebieha. „O počte zranených budeme informovať akonáhle to situácia dovolí,“ spresnila Klimešová.
Na miesto nehody smeruje aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Pre TASR to potvrdil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
