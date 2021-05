Polícia vlani preverovala 665 prípadov týkajúcich sa odpadov

Bratislava 8. mája (TASR) - Polícia minulý rok preverovala 665 prípadov podozrenia trestnej činnosti týkajúcej sa odpadov. Trestné stíhanie začala v 385 prípadoch, obvinenie vzniesla v 51. Pre TASR to uviedol hovorca polície Michal Slivka.



"Aktuálne polícia vedie trestné stíhanie v oblasti odpadov, kde je predbežne zistený protiprávny rozsah viac ako 30 miliónov eur," skonštatoval Slivka. Protiprávne ukladanie odpadov sa v malom rozsahu deje najmä na miestach, kde je možný príjazd motorovým vozidlom – okraje lesov, poľné aleje a podobne. "Osobitným problémom sú nelegálne skládky odpadu v rôznych starých a opustených priemyselných alebo poľnohospodárskych objektoch," hovorí Slivka s tým, že často ide o organizovanú činnosť.



V závislosti od množstva a druhu odpadu sa následne určí, v akom rozsahu došlo k tejto protiprávnej činnosti. Na základe toho sa podľa Slivku určí, kto je príslušný viesť konanie. Vysvetľuje, že ak je rozsah protiprávneho konania nižší ako 266 eur, ide o priestupok. Vtedy vedie konanie Slovenská inšpekcia životného prostredia, okresný úrad alebo obec. Ak je rozsah viac ako 266 eur, ide o trestný čin a vtedy má konať polícia.



Riešenie čiernych skládok závisí od pozornosti občanov a kvality činnosti kontrolných orgánov. "Polícia má úlohu v tejto oblasti až sekundárnu – odhaľovať a postihovať páchateľov trestnej činnosti," povedal Slivka. Doplnil, že ak by systém prevencie a kontroly fungoval, prípadov na vyšetrovanie by bolo menej.