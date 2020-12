Bratislava 13. decembra (TASR) – Minulý týždeň bol na cestách bez smrteľných nehôd. Informuje o tom polícia, ktorá tento rok eviduje zatiaľ dva týždne bez tragických následkov na cestách. O život nikto neprišiel v 41. týždni a v minulom, 49. týždni tohto roka.



"Klesajú aj počty dopravných nehôd, ťažkých zranení aj usmrtených," uviedla polícia. Aby tento trend pokračoval, chodcom a cyklistom, ktorí sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, odporúča používať vždy pre vlastnú bezpečnosť reflexné prvky. Chodci by mali podľa polície predvídať, prechádzať cez cestu na miestach na to určených, vyhýbať sa rizikovým úsekom, nepreliezať zábradlia a neriskovať. "Reflexné prvky sú nevyhnutnosť," poznamenala.



Cyklistom radí sledovať dianie okolo seba a vždy sa presvedčiť o bezpečnom prejazde. "Dávajte viditeľne a včas znamenie rukou o zmene smeru jazdy, na zvýšenie svojej bezpečnosti používajte prilby, chrániče a reflexné prvky. Majte riadne osvetlený bicykel," spresnila polícia. Vodiči by podľa nej mali v zimnom období myslieť aj na to, že v šere a hmle chodca či cyklistu ťažšie zbadajú a budú mať menej času na to, aby zareagovali a predišli prípadnej tragédii.