Polícia minulý týždeň zaznamenala 4453 prípadov porušenia opatrení

Bratislava 31. marca (TASR) - Minulý týždeň, od 22. do 28. marca, policajti zistili 4453 prípadov porušenia opatrení prijatých pre pandémiu ochorenia COVID-19. Napomenutím vybavili 657 z nich, uložili 3387 pokút za 143.210 eur, postúpených bolo 343 a v riešení je 66 prípadov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



V 78 prípadoch išlo o porušenie lekárom stanovenej karantény. Tri prevádzky boli napriek zákazu otvorené. Chýbajúce rúško zaznamenala polícia v 1239 prípadoch. Evidovala tiež 3133 prípadov porušenia zákazu vychádzania.



Počas 12. týždňa bolo v službe 20.500 policajtov a vojakov. V rámci bežného výkonu služby išlo o 10.991 policajtov a 177 vojakov, v rámci zvýšeného výkonu 6313 a 3454. Počas jedného týždňa skontrolovali vyše 100.000 osôb.



Od začiatku roka 2021 zaznamenala polícia už 47.241 porušení opatrení. Najviac prípadov bolo v Prešovskom kraji (10.124), najmenej v Nitrianskom kraji (4158).



Zvýšený výkon kontrol je zameraný hlavne na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, ale aj na dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, respektíve zhoršenou epidemiologickou situáciou.



Kontroly sú taktiež zamerané na opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, teda účel cesty. Naďalej prebiehajú aj intenzívne kontroly na vnútorných hraniciach. Na hraničných priechodoch vykonáva polícia kontroly dodržiavania karanténnych opatrení.



Ako pripomenula hovorkyňa, okrem mimoriadnych opatrení policajti dohliadajú tiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrajú po nezvestných osobách, chránia životy a zdravie.