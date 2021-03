Polícia minulý týždeň zistila takmer 6.000 porušení opatrení

Bratislava 17. marca (TASR) – Polícia za minulý týždeň od 8. do 14. marca zistila 5975 priestupkov a deliktov porušenia opatrení v súvislosti s núdzovým stavom a zákazom vychádzania. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Spresnila, že uložených bolo 4831 pokút za viac ako 200.000 eur. Napomenutím bolo vybavených 412 prípadov, 402 bolo postúpených a 330 je v riešení. „Počas desiateho týždňa tohto roka bolo do služby velených takmer 18.000 policajtov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby,“ doplnila hovorkyňa s tým, že policajti počas týždňa skontrolovali takmer 97.000 osôb.



„Polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie ich nedodržiavania. Počas zvýšeného výkonu kontrol maximálne využívame všetky dostupné sily a prostriedky Policajného zboru,“ poznamenala s tým, že do služieb s policajtmi sú velení aj príslušníci ozbrojených síl SR.



Od začiatku kalendárneho roka polícia v tejto súvislosti zistila 37.197 priestupkov a deliktov, uložila 29.271 pokút. Policajti v 776 prípadoch zistili porušenia lekárom stanovenej karantény. Zaznamenali aj 96 prípadov podozrenia z porušenia zákazu otvorenia prevádzok a 11.895 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok. Policajti riešili dovedna 24.430 prípadov porušenia zákazu vychádzania.