Polícia minulý týždeň zistila viac ako 5590 porušení opatrení

Bratislava 24. marca (TASR) - Polícia za uplynulý týždeň od 15. do 21. marca zistila 5591 priestupkov a deliktov porušenia opatrení v súvislosti s núdzovým stavom a zákazom vychádzania. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Spresnila, že uložených bolo 3961 pokút za takmer 124.500 eur. Napomenutím bolo vybavených 854 prípadov, 103 bolo postúpených a 305 je v riešení. "Počas jedenásteho týždňa tohto roka bolo do služby velených viac ako 20.900 policajtov a vojakov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby," doplnila hovorkyňa s tým, že policajti počas týždňa skontrolovali viac ako 103.000 osôb.



Najviac prípadov (3915) sa týkalo porušenia zákazu vychádzania, nasledujú porušenia povinnosti nosenia rúšok (1569), porušenia lekárom stanovenej karantény (99) a porušenia zákazu otvorenia prevádzok (8).



Od začiatku kalendárneho roka polícia v tejto súvislosti zistila 42.788 priestupkov a deliktov, uložila 33.232 pokút. Policajti v 875 prípadoch zistili porušenia lekárom stanovenej karantény. Zaznamenali aj 104 prípadov podozrenia z porušenia zákazu otvorenia prevádzok a 13.464 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok. Policajti riešili dovedna 28.345 prípadov porušenia zákazu vychádzania.



Najviac priestupkov a deliktov v súvislosti s protiepidemickými opatreniami riešila polícia v Prešovskom (9397), Banskobystrickom (6435) a Košickom kraji (5947). V rebríčku nasleduje ďalej Žilinský (5020), Trnavský (4507), Trenčiansky (3954), Bratislavský (3852) a Nitriansky kraj (3676).



Polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie nedodržiavania opatrení na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.