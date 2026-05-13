Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici SR
Aktuálne je podľa nej situácia na východnej hranici SR pokojná.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 13. mája (TASR) - Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici SR. Informovala o tom TASR v reakcii na stredajší masívny útok ruskej armády na západnú Ukrajinu. Zároveň deklarovala, že venuje zvýšenú pozornosť aj vnútornej bezpečnosti a je v kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu. Aktuálne je podľa nej situácia na východnej hranici SR pokojná. Ozbrojené sily (OS) SR pre TASR ozrejmili, že jej prostriedky sú neustále nasadené na monitorovanie vzdušného priestoru, opatrenia boli prijaté už po vzniku konfliktu na Ukrajine.
„Hraničné priechody boli zo strany Ukrajiny na krátky čas uzatvorené. Vybavovací proces bol o 16.47 h opäť obnovený v oboch smeroch,“ spresnila polícia s tým, že situácii venuje zvýšenú pozornosť.
Hovorca OS SR Štefan Zemanovič doplnil, že Slovensko je zaradené do systému zdieľania informácií o vzdušnom priestore v rámci NATO. „Prípadné ďalšie opatrenia sú súčasťou klasifikovaných plánov a sú zároveň podmienené aj vyhlásením iných stavov, ako je stav bezpečnosti, ktorý platí dnes,“ doplnil Zemanovič.
Finančná správa SR informovala, že z bezpečnostných dôvodov boli v stredu od približne 15.00 h uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou.
Západ Ukrajiny zasiahla v stredu vlna ruských dronových útokov.
