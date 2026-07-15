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PODPLÁCAL SVEDKYŇU: Muž jej za krivú výpoveď sľúbil 30.000 eur
Za to, že pri výsluchu uvedie nepravdivé skutočnosti významné pre rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní, jej mal priamo sľúbiť finančnú odmenu vo výške 30.000 eur.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (PPZ) v utorok (14. 7.) v rámci akcie s krycím názvom Prorok zadržal J. K, ktorého obvinili z prečinu podplácania. Obvinený mal ovplyvňovať svedkyňu a sľúbiť jej za nepravdivú výpoveď 30.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa PPZ Lea Vilhanová.
„Podľa doterajších zistení mal obvinený v súvislosti s trestným konaním vedeným pre podvod ovplyvňovať svedkyňu - poškodenú s cieľom ovplyvniť obsah jej výpovede. Za to, že pri výsluchu uvedie nepravdivé skutočnosti významné pre rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní, jej mal priamo sľúbiť finančnú odmenu vo výške 30.000 eur,“ spresnila Vilhanová.
Takto ovplyvnená výpoveď mala podľa zistení polície viesť k ukončeniu trestného stíhania vo vzťahu k preverovanej nehnuteľnosti, odstráneniu poznámky o trestnom konaní z listu vlastníctva a následne umožniť voľné nakladanie s bytom.
Obvinený mal svedkyňu pred plánovaným výsluchom podrobne inštruovať, aké skutočnosti má uviesť. Vyplatenie sľúbenej finančnej odmeny mal zároveň navrhnúť zakryť prostredníctvom fiktívnej dohody o mimosúdnom vyrovnaní.
Po zadržaní policajti vykonali potrebné procesné úkony a zaistili dôkazný materiál dôležitý pre ďalší priebeh trestného konania. Vyšetrovateľ následne spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, ktorý spolu so spisovým materiálom predložil dozorovému prokurátorovi.
„Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Vilhanová.
„Podľa doterajších zistení mal obvinený v súvislosti s trestným konaním vedeným pre podvod ovplyvňovať svedkyňu - poškodenú s cieľom ovplyvniť obsah jej výpovede. Za to, že pri výsluchu uvedie nepravdivé skutočnosti významné pre rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní, jej mal priamo sľúbiť finančnú odmenu vo výške 30.000 eur,“ spresnila Vilhanová.
Takto ovplyvnená výpoveď mala podľa zistení polície viesť k ukončeniu trestného stíhania vo vzťahu k preverovanej nehnuteľnosti, odstráneniu poznámky o trestnom konaní z listu vlastníctva a následne umožniť voľné nakladanie s bytom.
Obvinený mal svedkyňu pred plánovaným výsluchom podrobne inštruovať, aké skutočnosti má uviesť. Vyplatenie sľúbenej finančnej odmeny mal zároveň navrhnúť zakryť prostredníctvom fiktívnej dohody o mimosúdnom vyrovnaní.
Po zadržaní policajti vykonali potrebné procesné úkony a zaistili dôkazný materiál dôležitý pre ďalší priebeh trestného konania. Vyšetrovateľ následne spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, ktorý spolu so spisovým materiálom predložil dozorovému prokurátorovi.
„Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Vilhanová.