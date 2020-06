Muž z Fiľakova napadol dve ženy a policajtku, hrozí mu 8 rokov väzenia

Bratislava 26. júna (TASR) – Vyšetrovateľ obvinil 26-ročného muža z Fiľakova z výtržníctva a z útoku na verejného činiteľa a spracováva podnet prokurátorovi na podanie návrhu na vzatie do väzby. V prípade dokázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody od troch do ôsmich rokov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informuje na sociálnej sieti.



Muž mal byť obvinený po tom, ako vo štvrtok (25. 6.) dopoludnia vyslali na Hviezdoslavovo námestie policajnú hliadku s hlásením, že mal neznámy muž fyzicky napadnúť dve ženy. „Policajti podozrivého muža na základe opisu vypátrali a vyzvali ho na predloženie dokladov. Muž však doklady odmietol predložiť a s policajnou hliadkou nespolupracoval,“ informuje polícia. Vzhľadom na to malo nastať predvedenie na policajnú stanicu, počas ktorého muž napadol oboch členov hliadky a dal sa na útek. Policajtka po jeho útoku spadla na zem a jej kolega páchateľa obmedzil na osobnej slobode a privolal ďalšie hliadky. Po útoku muža premiestnili do cely policajného zaistenia.



Lustráciou v policajných evidenciách zistili, že obvineného v minulosti riešili v priestupkovom konaní za fyzické napadnutie.