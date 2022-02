Bratislava 11. februára (TASR) - Na cestách pribudne od piatka viac policajtov. Zvýšené kontroly sa budú uskutočňovať do 6. marca. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Policajti sa zamerajú predovšetkým na kontrolu dodržiavania rýchlosti jazdy motorových vozidiel, spôsobu jazdy vodičov, dodržiavania pravidiel cestnej premávky vodičmi motocyklov a ich spolujazdcami, dodržiavania povinností vodičov voči chodcom a cyklistom, dodržiavania povinností chodcov a cyklistov v cestnej premávke.



Dohľad budú policajti podľa Bárdyovej vykonávať v dňoch a v časoch, keď dochádza najčastejšie k dopravným nehodám, a to najmä v skorších ranných hodinách, za súmraku a v noci cez víkendy. "Do týchto opatrení nasadíme maximálne možné počty policajtov služby dopravnej, poriadkovej a železničnej polície. Zapojíme aj všetky technické prostriedky na odhaľovanie a dokumentovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky," približuje Bárdyová. Tvrdí, že polícia využije aj inštitút objektívnej zodpovednosti. Znamená to, že koho pri páchaní priestupkov nezastavia policajti priamo na mieste, príde mu pokuta domov poštou.



"Polícia bude aj naďalej analyzovať a vyhodnocovať dopravnobezpečnostnú situáciu a tomu prispôsobovať aj opatrenia v cestnej premávke," poznamenala hovorkyňa.