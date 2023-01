AUTO V POTOKU: Na ceste medzi obcami Háj a Hačava havarovalo auto

Košice 21. januára (TASR) - Na ceste medzi obcami Háj a Hačava v okrese Košice-okolie havarovalo auto, vodič ostal zakliesnený vo vozidle v potoku. O nehode, ktorá sa stala ešte v piatok (20. 1.), informoval Policajný zbor (PZ) Košického kraja na sociálnej sieti.



"Popoludní viedol 20-ročný vodič z okresu Košice-okolie motorové vozidlo a pri prejazde ľavotočivej zákruty, pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy, stavu a povahe vozovky, sa dostal s vozidlom do šmyku. Zišiel mimo vozovky a narazil do stromu, pričom auto sa prevrátilo na ľavý bok a zostalo stáť v Hájskom potoku," uvádza polícia.



V tom čase okolo prechádzala policajná hliadka z obvodného oddelenia PZ v Turni nad Bodvou, ktorá kontrolovala zjazdnosť ciest. Na krajnici si policajti všimli odstavený autobus a v potoku auto. "Vodič autobusu im uviedol, že v danej lokalite nie je signál, nevie zavolať pomoc a vo vozidle je zakliesnená osoba. Policajti rádiostanicou privolali pomoc, skočili do ľadovej vody a spoločne s vodičom autobusu zakliesnenú osobu vyslobodili," dodáva polícia s tým, že následne vodičovi v bezvedomí poskytli prvú pomoc.



Po tom, ako vodič začal javiť známky života, ho uložili do stabilizovanej polohy a prikryli fóliou proti podchladeniu. S mužom neustále komunikovali, aby ho udržali pri vedomí a naďalej kontrolovali životné funkcie. Pri nehode podľa polície utrpel ťažké zranenia.