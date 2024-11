Polícia na Dušičky upozorňuje na riziko krádeže a preplnené parkoviská

POLICAJNÉ RADY NA DUŠIČKY (2.): VYTVOR SI REZERVU NA PARKOVANIE A VYHNI SA ZBYTOČNÝM HÁDKAM O PARKOVACIE MIESTO... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Friday, November 1, 2024

Bratislava 1. novembra (TASR) - Polícia na Sviatok všetkých svätých upozorňuje na riziko krádeže aj na preplnené parkoviská. Svoje osobné veci by mali mať návštevníci cintorínov vždy pod dozorom. Zároveň im odporúča vytvoriť si dostatočnú časovú rezervu. Polícia to uviedla na sociálnej sieti.napísali policajti.Ďalej upozornili, že osobné veci, ako peňaženky či kabelky, by si ľudia nemali nechávať položené na hroboch ani viditeľne vo svojich vozidlách. Chodcov zároveň vyzvali, aby nosili reflexné prvky. Vodiči by mali byť podľa nich ohľaduplní.Na krádeže a zhustenú dopravu upozornila na sociálnych sieťach aj Mestská polícia (MsP) Bratislava. Cennosti a väčší objem hotovosti radia nechať radšej doma.vyzvala verejnosť hovorkyňa MsP Bratislava Barbora Krajčovičová.