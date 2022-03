Na hraniciach s Ukrajinou vybavili od pondelka 12.576 ľudí

Bratislava 8. marca (TASR) – Za posledných 24 hodín do utorka do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny celkovo 12.576 osôb, z toho od pondelka (7. 3.) večera do utorkového rána 3817 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Od vypuknutia konfliktu (24. 2.) do utorkového rána vybavili celkovo 140.700 osôb vstupujúcich na Slovensko z Ukrajiny.



Najviac osôb za uplynulých 24 hodín vybavili opäť na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, a to 8442 ľudí. Z toho od pondelkového večera do utorkového rána 2754 ľudí.



Na hraničnom priechode Ubľa vybavili 2866 osôb, z toho od pondelka 20.00 h do utorka 6.00 h 910. „Naďalej zaznamenávame intenzívny prechod peších cestujúcich na vstupe na Slovensko - hlavne matky s deťmi a štátni príslušníci tretej krajiny iní ako Ukrajinci,“ povedala.



Na hraničnom priechode Veľké Slemence na vstupe z Ukrajiny vybavili počas 24 hodín 1268 osôb, z toho od večera do rána 153.



Čo sa týka čakacích dôb, podľa Bárdyovej sú to vo Vyšnom Nemeckom približne štyri hodiny. V Ubli a Vyšných Slemenciach vybavovací proces prebieha plynule bez čakania.