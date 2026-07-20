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Polícia na medzinárodných letiskách kontrolovala cestujúcich
Policajti počas kontroly odhalili viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali viaceré bezpečnostné udalosti.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Policajti oddelení hraničnej kontroly vybavili na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade počas minulého týždňa pri mimoschengenskej hranici 76.191 cestujúcich. Z toho na vstupe skontrolovali 37.592 osôb a na výstupe 38.599 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Najväčší počet cestujúcich vybavili policajti na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, kde skontrolovali 56.225 cestujúcich pri 338 letoch. Na letisku v Košiciach bolo vybavených 16.375 cestujúcich pri 97 letoch a na letisku v Poprade 3591 cestujúcich pri 22 letoch,“ priblížila.
Policajti počas kontroly odhalili viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali viaceré bezpečnostné udalosti. „V sledovanom období bol v jednom prípade odopretý vstup na územie SR štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nespĺňal zákonom stanovené podmienky vstupu. Príslušníci zároveň riešili 25 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach, ktoré sa týkali pátrania po osobách, veciach a dokladoch. Na územie SR bolo tiež prevzatých desať deportovaných osôb,“ dodala hovorkyňa.
„Najväčší počet cestujúcich vybavili policajti na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, kde skontrolovali 56.225 cestujúcich pri 338 letoch. Na letisku v Košiciach bolo vybavených 16.375 cestujúcich pri 97 letoch a na letisku v Poprade 3591 cestujúcich pri 22 letoch,“ priblížila.
Policajti počas kontroly odhalili viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali viaceré bezpečnostné udalosti. „V sledovanom období bol v jednom prípade odopretý vstup na územie SR štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nespĺňal zákonom stanovené podmienky vstupu. Príslušníci zároveň riešili 25 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach, ktoré sa týkali pátrania po osobách, veciach a dokladoch. Na územie SR bolo tiež prevzatých desať deportovaných osôb,“ dodala hovorkyňa.