Na overovanie znehodnotených strelných zbraní zriadili subjekt

Bratislava 24. júla (TASR) - Pre vlastníkov znehodnotených strelných zbraní a držiteľov skupiny B zbrojnej licencie je zriadený overujúci subjekt. Overuje, či bolo znehodnotenie strelnej zbrane po 8. apríli 2016 vykonané v súlade s predpismi Európskej únie. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.



"Každý držiteľ skupiny B zbrojnej licencie musí do siedmich pracovných dní po znehodnotení zbrane predložiť túto zbraň overujúcemu subjektu. Po vydaní osvedčenia o deaktivácii musí držiteľ skupiny B do siedmich pracovných dní odovzdať znehodnotenú zbraň a osvedčenie o deaktivácii vlastníkovi zbrane," uviedol hovorca.



Ako zdôraznil, vlastník musí do siedmich pracovných dní predložiť znehodnotenú zbraň s osvedčením o deaktivácii príslušnému policajnému útvaru.



Ministerstvo vnútra SR poverilo podľa hovorcu Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie vykonávaním činností overujúceho subjektu so začiatkom fungovania od 7. augusta tohto roka. Odporúča vlastníkom znehodnotených strelných zbraní a držiteľom skupiny B zbrojnej licencie oboznámiť sa s ďalšími informáciami na webovej stránke rezortu.