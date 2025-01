POLÍCIA: Na sociálnej sieti sú profily, ktoré môžu deťom zničiť život

Bratislava 16. januára (TASR) - Na sociálnej sieti sú nebezpečné profily propagujúce násilie, hanlivé postoje, agresivitu či nerešpektovanie iných. Na deti zároveň môžu pôsobiť ako vzory. Polícia na to upozornila na sociálnej sieti. V tejto súvislosti spomenula aj profil Andrewa Tateho, ktorý čelí viacerým obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi vo viacerých krajinách.



"Niektoré profily môžu propagovať problematické postoje, ako je mizogýnia, agresivita alebo nerešpektovanie iných. Takýto obsah môže ovplyvniť správanie najmä mladých ľudí a podporovať negatívne vzory," napísala polícia.



Policajti dodali, že takéto profily často používajú kontroverzné vyjadrenia na vyvolanie silných emócií a polarizáciu spoločnosti, čo môže viesť k neobjektívnemu vnímaniu sveta. Ako upozornili, Tate a podobné osoby často propagujú aj toxickú maskulinitu. Prezentujú svoju predstavu o tom, čo znamená byť "skutočným mužom". "Tieto názory môžu negatívne ovplyvniť sebavedomie mužov a vzťahy medzi pohlaviami," zdôraznila polícia.



Takéto profily na sociálnych sieťach podľa polície môžu ponúkať pochybné kurzy, produkty či investície. Ľudí manipulujú svojimi vyjadreniami do predstavy, že ich kúpa je jediná možnosť, ako uspieť. Policajti tiež uviedli, že takéto profily často šíria dezinformácie a ich tvrdenia nebývajú podložené faktami.



"Andrew Tate si zarobil prevádzkovaním webovej stránky s pornografickým obsahom a zamestnávaním žien, ktoré ho tvorili. Momentálne spolu s bratom čelia obvineniam z obchodovania s ľuďmi, zo znásilnenia viacerých žien a zo založenia organizovanej zločineckej skupiny na sexuálne zneužívanie žien. A to ako v Rumunsku, kde žili, tak aj v Spojenom kráľovstve, kde vyrastali," vysvetlila polícia.