Vodič z neznámych príčin vošiel do protismeru a zrazil cyklistu

Bratislava/Malacky 2. marca (TASR) - Policajti v Malackách vyšetrujú okolnosti tragickej dopravnej nehody, ku ktorej došlo v nedeľu (1. 3.) okolo 15.30 h na ceste II/590 v smere do Studienky. Cyklista zomrel po zrážke s autom. Informuje o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti.



Podľa doterajších informácií z miesta dopravnej nehody mal vodič viesť vozidlo daným úsekom, z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru a narazil do protiidúceho cyklistu. V dôsledku zrážky utrpel 79-ročný cyklista zranenia, ktorým na mieste podľahol. U vodiča dychová skúška nepreukázala požitie alkoholických nápojov.



"Presné príčiny, okolnosti, ako aj miera zavinenia tejto dopravnej nehody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania. V tejto súvislosti vyšetrovateľ PZ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia," uviedli policajti.